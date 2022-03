Corona-Explosion: So ist die Lage in Ihrem Bezirk

Die Corona-Zahlen explodieren. Das sind derzeit die schlimmsten Bezirke Österreichs.

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren. In nur fünf Tagen kamen rund 250.000 Neuinfektionen dazu. Selbst am gestrigen Samstag wurden 44.465 neue Fälle gemeldet



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei über 3.000 und ist damit Spitzenreiter in der EU. Seit den Öffnungsschritten am 19. Februar und der fast vollständigen Lockerung am 5. März explodieren die Fälle regelrecht.



Wie die Lage in Ihrem Bezirk ist, lesen Sie mit oe24plus.