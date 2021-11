Hier explodieren aktuell die Corona-Zahlen in Österreich.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiterhin rasant. Am Mittwoch wurden 6.506 Neuinfektionen gemeldet - ein neuer Höchstwert.



Besonders hoch sind die Zahlen weiterhin in Oberösterreich, Salzburg und in Vorarlberg, am niedrigsten in Wien und im Burgenland.



Auf Bezirksebene bleibt Melk mit einer Inzidenz von 1.202 weiterhin der absolute Hotspot Österreichs.