Corona-Hotspots: Erster Bezirk hat Inzidenz über 100

Die Zahlen steigen rasant: Das sind aktuell die Corona-Hotspots Österreichs.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an - am Donnerstag wurden erneut mehr als 300 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden gemessen.



Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen Woche, da wurden täglich 219 neue Fälle gemeldet.



Wo die Corona-Zahlen jetzt besonders steigen, lesen Sie mit oe24plus.