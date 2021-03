Alarmstufe Rot: In diesen Ländern wütet bereits die dritte Corona-Welle.

Die Corona-Zahlen stiegen in Österreich zuletzt wieder deutlich an. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 14.066 neue Fälle bestätigt. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg am Sonntag um 589 auf bereits 20.464 an.



Doch wie liegt Österreich im internationalen Vergleich? Ein Blick auf Europa zeigt teilweise dramatische Unterschiede.



