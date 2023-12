Corona-Hotspots: Wo die Zahlen weiter steigen

Während die Corona-Zahlen in Wien bereits wieder sinken, steigen sie in anderen Bundesländern weiter an. Das sind aktuell die Hotspots.

Österreich befindet sich weiterhin in der bisher höchsten Corona-Welle seit Beginn der. In manchen Bundesländern, wie etwa Wien, flacht diese nun langsam ab. Molekularbiologe Ulrich Elling mahnt aber Vorsicht ein: "Noch zirkuliert extrem viel Virus und noch kann man sich sehr leicht anstecken." Corona-Hotspots Die das aktuelle Abwasser-Monitoring zeigt, gibt es derzeit in der Steiermark und Vorarlberg die meisten Fälle – hier steigen die Zahlen auch weiterhin. Am entspanntesten ist die Lage weiterhin im Burgenland, aber auch in Wien, Tirol oder Salzburg gibt es weniger Erkrankungen. © https://abwassermonitoring.at/dashboard/ × Die Abwasserdaten zeigten, dass die Corona-Variante "Pirola" (BA.2.86) dominant sei. Mittlerweile dürfte aber die BA.2.86-Tochtervariante JN.1 bereits dominieren. Der relative Anstieg dieser Variante, die von der WHO am Vortag unter Beobachtung gestellt wurde, dürfte aber keinen zweiten Peak verursachen. "Es wird aber wahrscheinlich den Abwärtstrend verlangsamen" - dies sei das "wahrscheinlichste Szenario".