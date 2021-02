Bis jetzt haben sich fast 475.000 Menschen für die Impfung angemeldet.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die weiteren Schritte des Wiener Impfplans verkündet. Im März startet Phase zwei. Die Durchimpfung in Alten- und Pflegewohnhäusern sowie die des Spitalpersonals wird dann großteils abgeschlossen sein.

Menge

Jedoch muss im Plan auch immer flexibel auf die Impfstoffmenge, die sich täglich ändern kann, reagiert werden. Anfang März erwartet Hacker 57.700 Impfdosen, ab dem zweiten Quartal soll dann die zehnfache Menge geliefert werden. Zu den über 80-Jährigen sagt Hacker: „Sie werden über viele ­Wochen hindurch ein prägendes Element sein. Da gibt es auch Überschneidungen mit Zielgruppen aus der Phase zwei.“

Durchimpfung Ende September erreicht

Neu. Zu Phase eins neu hinzugekommen sind Menschen in Heimpflege, Personal in stark exponierten Bereichen (z. B. CoV-­Labore) und Menschen mit Behinderung. In Phase zwei kommen Bildungspersonal, Menschen in Betreuungseinrichtungen, körpernahe Gesundheitsdienste, Apotheken und Polizei zum Zug.

Ende. Ab Mai sollen dann auch große Impfstraßen und kleine Impfzentren errichtet werden. Außerdem wird es in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Gespräche mit Betrieben geben, um diese in den Impfplan einzubeziehen. Hacker geht davon aus, dass erst Ende September eine Durchimpfung in Wien erreicht ist.