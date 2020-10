Corona-Infizierter fuhr mit Zug von Graz nach Wien

AGES ersucht Passagiere, die zum selben Zeitpunkt im Zug saßen, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass ein mit SARS-CoV-2 infizierter Mensch am Dienstag mit einem Zug von Graz nach Wien gereist ist. Konkret war der ÖBB Railjet mit der Abfahrt 13:26 Uhr in Graz betroffen.

Die AGES bat andere Passagiere, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen sowie freiwillig soziale Kontakte und große Menschenansammlungen zu meiden. Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden.