In Italien kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Verabreichung der vierten Dosis des Covid-19-Impfstoffs.

Dies bemängelte die italienische Gesundheitsstiftung Gimbe am Donnerstag. "Die Verabreichung der vierten Impfung hat sich stark verzögert", so die Stiftung in Bezug auf die zweite Auffrischungsimpfung, die Italiener im Alter von über 60 Jahren erhalten können.

2,18 Mio. vierte Impfdosen verimpft

Bisher wurden nur 2,18 Millionen vierte Impfdosen verabreicht. Dies entspreche einem Rückgang von 12,4 Prozent gegenüber früheren Impfkampagnen. Etwa 14,3 Millionen der über 60-Jährigen und gebrechlichen Menschen, für die die vierte Dosis bestimmt ist, wurden noch nicht geimpft, beklagte die Stiftung.

Erhöhter Schutz für ältere Menschen

Der Präsident des Obersten Gesundheitsrates (CSS), Franco Locatelli, sagte kürzlich, dass der Nutzen der vierten Impfung für jüngere Menschen nur "marginal" sei. Bei älteren Menschen hingegen erhöhe die vierte Impfung den Schutz stark.