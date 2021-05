Corona: Inzidenz sinkt unter 50

Die Inzidenz hat sich innerhalb von zwei Wochen mehr als halbiert.

Wien. Die Corona-Situation in Österreich entspannt sich zusehends.



Die Sieben-Tage-Inzidenz von Samstag liegt bei exakt 50 und soll in den nächsten Tagen weiterhin sinken. Damit liegen wir im Europavergleich im ersten Viertel.



Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden liegt bei 583. Lesen Sie alle Zahlen im Detail HIER auf oe24 plus nach!