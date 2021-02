Corona: Mehr Fälle, stabile Spitalssituation

Die Neuinfektionen steigen seit den Öffnungen. Wie heikel ist die Lage wirklich?

Wien. Seit den Öffnungen am 8. Februar steigen die Neuinfektionen in Österreich erwartungsgemäß wieder an. Und das liege nicht nur an den Tests, sind sich Experten einig. Die Rate der neuen Fälle wuchs in der vergangenen Woche noch relativ langsam. Bliebe das diese Woche so, würde man unter dem kritischen Wert von 2.500 Neuinfektionen im Wochenschnitt bleiben. Was derzeit durchaus wahrscheinlich ist. Immerhin wirkt der Lockdown noch nach.