Corona-Mutation: Experte gibt düstere Prognose zu Todeszahlen ab

''Die britische Virus-Mutation macht uns große Sorgen'', sagt der Vizerektor der MedUni Wien.

Wien. Aus epidemiologischer Sicht führt die britische Coronavirus-Variante "sehr wahrscheinlich" zu einer höheren Infektiosität, erklärte der Vizerektor der MedUni Wien Oswald Wagner am Samstagabend im "ZiB2-Spezial" mit Moderator Martin Thür. Diese höhere Infektiosität mache den Medizinern "große Sorgen", so Oswald weiter. Das führe zu wesentlich mehr Fällen "und dann bei gleicher Gefährlichkeit des Virus für das einzelne Individuum zu wesentlich mehr Sterbefällen führt", erklärt der Experte.

Bei einer um 50 Prozent erhöhten Infektiosität komme es innerhalb von ein paar Wochen "zu mindestens einer Verfünffachung der Sterbefälle", rechnet Wagner vor. Das Teuflische am exponentiellen Wachstum sei das Phänomen, dass man es am Anfang nicht bemerke, aber wenn es sichtbar wird, "geht es sehr schnell", so der Mediziner.