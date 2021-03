Corona-positive Person im Flixbus von Zagreb nach Graz

Personen, die ebenfalls mit diesem Bus gereist sind, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten, warnt die AGES.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person ist am 12. März mit einem Flixbus von Kroatien nach Graz gereist. Es handelt sich dabei um den Bus, der um 18 Uhr in Zagreb gestartet und um 21.10 Uhr in Graz angekommen ist.

