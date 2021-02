Corona-Strafen: Wer keine FFP2-Maske trägt, muss 90 Euro zahlen

Bei einem Verstoß gegen die FFP2-Masken- und Abstandspflicht sind künftig 90 Euro fällig.

Zwar öffnen ab 8. Februar wieder Schulen, Handel und körpernahe Dienstleister, allerdings lösen die Infektionszahlen bei der Regierung weiterhin Besorgnis aus."Es gibt jetzt vorsichtige Schritte einer Öffnung, aber das Virus hat nicht an Gefährlichkeit verloren", erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz.Daher will man nun darauf achten, dass die neuen Corona-Regeln auch besonders ernst genommen werden. Daher kündigte Nehammer härtere Strafen für Corona-Sünder an.