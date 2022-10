Das sind die Corona-Hotspots in Ihrem Bundesland

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren. Das sind aktuell die Hotspots.

Die heurige Corona-Herbstwelle nimmt immer schneller Fahrt auf. Binnen 24 Stunden wurden 17.882 Neuinfektionen gemeldet - der höchste Wert seit genau einem halben Jahr. Bei viel geringeren Testzahlen sind nunmehr wieder mehr als 124.000 Menschen aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist mit 989,2 nur noch knapp dreistellig

Das Corona-Prognosekonsortium rechnet in der dieswöchigen Expertise mit einem weiteren deutlichen Anstieg in den Krankenhäusern. So wird in zwei Wochen ein Spitalspatienten-Plus von 52 Prozent erwartet

Die schlimmsten Bezirke in Ihrem Bundesland

Die Corona-Situation ist dabei regional höchst unterschiedlich. Inzwischen gibt es bereits 40 Bezirke mit einer Inzidenz über 1.000 - am dramatischsten ist Lage dabei in Lienz, Schärding und Grieskirchen.

Burgenland

Mattersburg: 1.102

Güssing: 969

Oberpullendorf: 951

Kärnten

Sankt Veit an der Glan: 1.338

Hermagor: 1.195

Klagenfurt Land: 1.13

Niederösterreich

Sankt Pölten Land: 1.065

Tulln: 1.047

Mödling: 1.043

Oberösterreich

Schärding: 1.484

Grieskirchen: 1.464

Eferding 1.373

Salzburg

Salzburg-Umgebung: 1.257

Salzburg:1.089

Tamsweg: 1.068

Steiermark:

Leibnitz: 1.039

Graz-Umgebung: 1.009

Deutschlandsberg: 987

Tirol

Lienz: 1.527

Kitzbühel: 1.289

Kufstein: 1.272

Vorarlberg

Bludenz: 970

Feldkirch: 935

Bregenz: 765

Wien: 855 (ganze Stadt)