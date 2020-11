Das sind die neuen Corona-Hotspots Österreichs

In diesen Bezirken gibt es aktuell am meisten Corona-Neuinfektionen.

Die gute Nachricht: Die Neuinfektionsraten sinken. Gestern wurden - immer noch viel zu hohe -4.377 neue Covid-19-Fälle in Österreich registriert. Das sind deutlich weniger als die 6.000 Fälle vergangenen Dienstag. Das seien die Auswirkungen des partiellen Lockdowns von Anfang November mit Gastro-Schließungen und nächtlichen Ausgangsbeschränkungen.

Aber: Leider wurden gestern mit 118 Menschen, die an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung gestorben sind, so viele Covid-19-Todesfälle in 24 Stunden verzeichnet wie noch nie. Gestern wurden 141 weitere Spitalspatienten - 19 davon in den Intensivstationen -aufgenommen.

Corona-Hotspots

Am meisten Neuinfektionen gibt es derzeit im Bezirk Eferding in Oberösterreich. Dahinter folgen die Bezirke Schwaz (Tirol), Völkermarkt (Kärnten) und Grieskirchen (OÖ). Auffallend ist, dass sich die Situation in den Großstädten inwzischen einigermaßen entspannt hat. Hier gibt es die meisten neuen Fälle.

Eferding: 1.058 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Schwaz: 968

Völkermarkt: 929

Grieskirchen: 885

Scheibbs: 831

Zell am See: 830

Rohrbach: 829

Tamsweg: 726

Lienz: 724

Ried im Innkreis: 718

Sankt Veit an der Glan: 716

Sankt Johann im Pongau: 712

Amstetten: 712

Kufstein: 693

Urfahr-Umgebung: 692

Schärding: 669

Wolfsberg: 658

Perg: 622

Wels: 608

Voitsberg: 603