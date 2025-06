Hammer-Gerücht um Taylor Swift

Ein Insta-Post löst jetzt wilde Spekulationen aus. Denn auf der Hochzeit von NFL-Spieler Cole Kemet wurde ein auffälliger Brief auf dem Tisch gefilmt: Dieser ist an Taylor und Travis Kelce adressiert. Hat die Sängerin etwa heimlich geheiratet?

Die Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer, besteht doch weltweit ein riesiges Interesse an der Pop-Sängerin, deren Partner NFL-Star Travis Kelce ist.

Denn nicht etwa ein Ring oder besondere Fotos heizen die Gerüchte an, sondern ein Couvert in einer Story von Kemet, in dem Taylor und ihr Partner sich als Absender: "Taylor und Travis Kelce" adressieren. Stellt sich nun die Frage: Haben die beiden womöglich heimlich schon geheiratet? Hat sie Ja gesagt? Denn eigentlich kennt man sie noch unter dem Namen Taylor Swift.

© Instagram: @elliestyled

Das Rätsel ist noch nicht geklärt, was aber bekannt ist: Taylor und ihr Freund waren gar nicht bei der Hochzeit anwesend. Ein Insider der "Daily Mail" gab zudem an, dass Verlobungsgerüchte gar nicht so realitätsfern wären. Laut ihm würden es Swifts Eltern kaum erwarten, bis der Antrag kommt.