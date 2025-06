Uber will in London autonome Taxis testen

Der Fahrdienstleister Uber will im kommenden Jahr selbstfahrende Autos in der britischen Hauptstadt London erproben.

Uber wolle autonomes Fahren überall zu einer "sicheren und verlässlichen Option" machen und mit dem Versuch in London nähere sich das Unternehmen einer solchen Zukunft an, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die britische Regierung erklärte, ein Pilotprojekt starte im Frühjahr 2026 zunächst "in kleinem Umfang". 2027 solle es dann ausgeweitet werden.

In Großbritannien gab es in den vergangenen zehn Jahren bereits mehrere Pilotprojekte zum autonomen Fahren. Führend auf dem Gebiet sind die britischen Firmen Wayve und Oxa. Bisher musste aber stets ein Mensch am Lenkrad sitzen, um im Notfall eingreifen zu können. Dies werde im kommenden Jahr nicht mehr vorgeschrieben sein, erklärte die Regierung am Dienstag. Uber in Zusammenarbeit mit Wayve will aber den Angaben zufolge damit starten, dass noch ein Mensch im Fahrzeug sitzt.

Die Regierung betonte, menschliche Fehler seien mitverantwortlich bei 88 Prozent aller Unfälle. Autonomes Fahren erhöhe die Verkehrssicherheit. Es biete zudem "mehr Menschen mehr Flexibilität", um von A nach B zu kommen, vor allem in der Stadt. In den USA und vor allem in China fahren bereits autonome Autos.