Nach Biden-Spott: Hier stolpert Trump in seinen Flieger

Sein Stolpern ist jetzt weltbekannt, denn zurzeit wird in den Medien über den Ausrutscher des US-Präsidenten gespottet - und nein, diesmal ist nicht mehr die Rede von Joe Biden, sondern von seinem Nachfolger Donald Trump!

Der nächste US-Präsident, der über 70 Jahre alt ist, und auf den Treppen, die zu seinem Flieger führen, stolpert - vor einer Menge Kameras - und Millionen Zuschauern.

Denn diesmal passiert das Missgeschick ausgerechnet demjenigen, der sich noch in Joe Bidens Amtszeit heftig darüber lustig gemacht hatte: Donald Trump ist auf der Treppe, die zu seiner Air Force One führen, fast gestürzt.

Vielen kommen dabei die Erinnerungen hoch, als sich Trump vor rund zwei Jahren noch über seinen Vorgänger spottete und ihm aufgrund seiner Stolpervorfälle mehrmals Altersschwäche vorgeworfen hatte. Und jetzt passiert ihm genau dasselbe!

Social Media Videos posten den Vergleich zwischen dem ehemaligen Präsidenten und Donald Trump:

Die Kommentare hetzen über Trump her: Ein User schrieb: "Logischer Verstand: Ja, zwei alte Männer, die körperlich nicht einmal in der Lage sind, Treppen zu steigen, aber wir haben sie zu Präsidenten gemacht." Und einige machen sich lustig darüber, weil Joe Biden in dem Video gleich zwei Mal stürzte, während Trump sich noch halten konnte: „Siehst du, er ist nicht so schlimm gestürzt wie Joe... ein Beweis dafür, dass er den Job besser kann!“