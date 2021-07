In diesen Ländern wütet bereits die vierte Corona-Welle.

In Österreich stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich an. Am Sonntag wurden erneut 332 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz liegt mittlerweile bei 28,2.



Im internationalen Vergleich ist die Lage in Österreich aber weiterhin gut.



Absoluter Hotspot ist dabei weiterhin Zypern mit einer Inzidenz von fast 600.