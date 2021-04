Volle Parks, Menschentrauben in den Innenstädten – die Lockdowns sind (teilweise) zahnlos geworden.

Dennoch überlegt Wien abermals derzeit eine Verlängerung des Lockdowns über den 2. Mai hinaus. Der Handel denkt naturgemäß anders, will rasch aufsperren, die Menschen auch: 91 Prozent sind laut ÖSTERREICH-Umfrage für „Aufsperren“. Davon wollen 52 Prozent „alles sofort öffnen“. 39 Prozent sind für „Klugheit, Vorsicht und Disziplin“ bei den künftigen Schutzmaßnahmen.



Tatsache aber ist: Die Menschen halten sich nicht oder kaum mehr an die strikten Regeln des Dauer-Lockdowns. Das zeigte ein ÖSTERREICH-Lokalaugenschein in Wien: Parks voll, ebenso die Flaniermeilen.



oe24 hat sich die Bewegungsdaten der Österreicher*innen angesehen und mit den Infektionszahlen abgeglichen. Die Ergebnisse lesen Sie HIER auf oe24plus.