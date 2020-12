Der Plan: Die drei Stufen zur Corona-Impfung für alle

Noch im Jänner sollen alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

Hersteller BioNTech/Pfizer liefert vorerst 240.825 Dosen. Sie werden in 17 verschiedenen Verteilerzentren in Österreich bei minus 70 Grad gelagert. Vom 10. bis 12. Jänner werden sie in allen Alten- und Pflegeheimen verimpft: „Auch Mitarbeiter, Reinigungskräfte, Arbeiter in den Küchen erhalten den Impfschutz“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober über den Austro-Impfplan.In Österreich leben 150.000 Menschen in diesen Einrichtungen. Ihr Risiko, an einer Infektion zu sterben, ist am höchsten: „Es ist ein moralischer Imperativ, dort anzufangen“, so Clemens Auer, zuständig für die Impflogistik.Wie es dann ab Mitte Jänner weitergeht und wann wer geimpft werden kann, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!