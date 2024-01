Diese Lockerung könnte die Kandidaten verweichlichen...

Fans, aufgepasst, bald geht es wieder los! Das " Dschungelcamp " beschert RTL seit 20 Jahren gute Quoten - beim Start war allerdings auch eine gehörige Portion Glück im Spiel. Zu dieser Einschätzung kommt im Rückblick RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Der Grund: Bei den Promis war die Auswahl damals nicht gerade üppig. Die neue Staffel startet am Freitag (19. Jänner).

Und just ein paar Tage davor ist klar: Eine knallharte Regel , die viele Camper in der Vergangenheit doof fanden, fällt weg! Wie die Bild berichtet, soll die rigorose Ausgangssperre aufgelassen werden. Das heißt, vor dem Start der Show können die KandidatInnen fast alles tun und lassen, was sie wollen. Shoppwn, Cocktails schlürfen, das Spa genießen - verkommt das Knallhart-Camp zum Kuschelcamp?

Kleiner Haken

Die Regel wurde besonders - eh klar - während der Corona-Pandemie streng eingehalten. Einziger Haken: Die Teilnehmer dürfen sich nicht begegnen und müssen mit ihrer gewählten Begleitperson unterwegs sein. Warum? Um Absprachen zu verhindern und Streitigkeiten nicht zu verpassen...

Das sind die Camper 2024

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler