Beichte vor "Dschungelstart": DAS sind Sonja und Jans Wunschkandidaten

Am 19.1. geht es los mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Vor 20 Jahren wurde die erste Staffel von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " gesendet. Nach holprigen Jahren hat sich das TV-Format zu einem echten Dauerbrenner entwickelt.

Am 19. Jänner startet das Format und bei RTL haben die beiden Kult-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verraten, wen sie gerne im Camp sehen würden!

Habt Ihr persönliche Wunschkandidaten?

Jan Köppen: Einen Wunschkandidaten zu benennen, finde ich immer schwer. Also ich würde gerne mal einen Politiker sehen, der noch aktiv ist. Könnte sehr langweilig sein, aber vermutlich auch sehr entlarvend.

Sonja Zietlow: Bei mir: Pascal Hens. Ein super Typ! Er ist sportlich und macht seinen Mund auf. Er kann reden, ist pfiffig und sehr nett. Beste Voraussetzungen, um die Dschungelkrone zu erhaschen. Auch Sabrina Setlur könnte eine tolle Kandidatin sein, wobei ich mir bei ihr am wenigsten vorstellen kann, dass sie wirklich in den Dschungel gehen würde. Aber immer, wenn man Wunschkandidaten benennt, kann einem unterstellt werden, man möchte die Leute schmoren sehen. Aber das stimmt nicht. Immerhin gab es viele Kandidaten, die eine tolle Zeit im Dschungel hatten.

Jan Köppen : Ich habe Knossi irgendwann mal gefragt, ob er nicht mal in den Dschungel gehen möchte. Da hat er nur gesagt, dass die zwei Wochen im Dschungel nicht das Problem wären, aber die anderen Menschen. Die würden ihn schon am zweiten Tag kaputt machen.

Was ist ein toller Dschungelcamp-Kandidat?

Sonja Zietlow : Authentische Menschen, die im tiefsten Inneren, egal wie sie aussehen, egal was sie vorher gemacht haben, gute Menschen sind. Evelyn Burdecki ist und war ein Paradebeispiel für eine tolle Kandidatin. Sie hat sich nicht von den anderen beeinflussen lassen und irgendwann hat sie auch mal gesagt, dass sie da nicht mitmacht. Es ist immer wichtig, dass Menschen zu dem stehen, was sie machen und wer sie sind.

Jan Köppen: Am Ende gewinnen immer herzensgute Menschen, die vielleicht auch einen Schicksalsschlag erlitten haben. Unsere amtierende Dschungelkönigin Djamila ist so ein Fall. Personen wie sie haben unangenehme Erfahrungen gemacht in der Öffentlichkeit, aber sie sind im Herzen gut. Aber auch unsere anderen Dschungelkönige wie Filip Pavlović, Prince Damien oder Evelyn Burdecki sind im Herzen gut. Und ist es nicht toll, dass das die Zuschauer auch sehen und spüren. Egal wie viel Show und wie viel Witz dabei ist, die Zuschauer merken, wenn etwas vorgespielt wird und wenn etwas echt ist. Echtheit ist am Ende entscheidend! Das ist das Schöne an dieser Sendung.