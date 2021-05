Dieses Bundesland hat die Hälfte der Impfberechtigten bereits geimpft

In diesem Bundesland zeigt der Impfturbo Wirkung.

228.000 Menschen sind mit Stand Sonntagabend in Vorarlberg gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies entspreche der Hälfte der Impfberechtigten, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) mit.

Auch Minderjährige sollen sich vormerken

Sie appellierte an die Bevölkerung, sich für eine Impfung vorzumerken. Dies gelte auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, da eine Freigabe des Impfstoffs zu erwarten sei. In der vergangenen Woche erhielten 20.500 Menschen in Vorarlberg eine Impfung. Davon waren rund 9.380 Erst- und über 11.120 Zweitimpfungen. Vorwiegend wurden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht.

Nächstes "Etappenziel"

Die Landesrätin rief ein nächstes "Etappenziel" aus, nämlich 280.000 Impfungen. Das wären 70 Prozent der Bevölkerung. "Das ist insofern ein wichtiger Meilenstein, weil mit einer solchen Durchimpfungsrate eine deutliche Entlastung des Gesundheitssystems erzielt werden kann. Und wenn wir in einem weiteren Schritt sogar auf 320.000 Geimpfte, also 80 Prozent der Bevölkerung, kommen, dann wird mit hoher Sicherheit die Gemeinschaftsimmunität erreicht", sagte Rüscher. Wer ab Mitte Juni einen Impftermin haben möchte, solle sich jetzt anmelden, riet sie.