Drosten schlägt Alarm: 'Die Zahlen sehen übel aus'

Der Top-Virologe befürchrtet eine heftige Corona-Welle im Winter.

In Deutschland sind bisher – genauso wie in Österreich – rund 64 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Zu wenig für den Top-Virologen Christian Drosten. In seinem Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info kritisiert der Experte das Schneckentempo beim Impfen. „Die Zahlen sehen übel aus.“

Impf-Anreize

Drosten fordert die Politik auf, Ungeimpfte zu überzeugen, sich doch noch gegen Corona impfen zu lassen. Ansonsten befürchtet der Experte eine heftige Herbst- und Winterwelle mit vollen Intensivstationen.

Länder mit einer höheren Impfquote seien derzeit in einer besseren Lage, so Drosten weiter. In Dänemark etwa konnten bereits sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben und die Pandemie für beendet erklärt werden.