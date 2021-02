Das 'Dino's' in der Wiener Innenstadt öffnet schon am Montag - allerdings gibt es dabei einen Haken.

Nach 111 Tagen gibt es wieder Hoffnung auf ein Ende des Gastronomie-Lockdowns: Jetzt sagt auch der Kanzler, eine Öffnung von Beiseln, Wirtshäusern und Cafés sei „hoffentlich noch im März“ umzusetzen. Solange will ein Wiener-Barbesitzer aber nicht mehr warten: „Dino’s Apothecary“ am Salzgries in der Wiener Innenstadt soll schon am Montag wieder aufsperren.

Corona-Tests in der Bar

"Die klare Linie des Gesundheitsministeriums und die zeitnahen Perspektiven für die Gastronomie machen mir die Entscheidung leicht, die Bar jetzt schon zu öffnen. Nicht umsonst habe ich, ganz im Gegensatz zu vielen Mitgliedern der Bundesregierung, 14 Jahre Pharmazie studiert, um zu wissen, wie wir unseren Gästen auch im Gastro-Dauer-Lockdown eine Freude machen können“, erklärt Barkeeper Heinz Kaiser.

Auf Drinks werden die Kunden aber weiterhin warten müssen. Das „Dino’s“ öffnet nämlich tatsächlich als Apotheke, in der sich die Gäste für ihren nächsten Friseurbesuch freitesten können. Bar-Besucher können sich doppelt über ihren legalen Abstecher in die Gastronomie freuen: Nicht nur, dass sie nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Lokal von innen sehen, gibt es den Covid-19-Test mit E-Card und amtlichen Ausweis auch noch gratis.