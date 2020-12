Erste zwei Gemeinden verhängen Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Die Verordnung gilt vorerst bis 3. Jänner 2021.

Hermagor. In den Gemeinden Hermagor und Kötschach-Mauthen gilt ab heute eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Wie der Landespressedienst Kärnten mitteilte, muss in Hermagor im Bereich der 10.-Oktober-Straße, am Wulfeniaplatz sowie am Gasserplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, in Kötschach-Mauthen gilt das für den Bereich der B110 zwischen dem Schuhhaus Sorger und der Pfarrkirche Kötschach. Die Verordnung gilt vorerst bis 3. Jänner 2021.

Beide Gemeinden gehören dem Bezirk Hermagor an, der momentan besonders stark vom Coronavirus getroffen wird. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 470,8. Damit ist es österreichweit der Bezirk mit dem zweithöchsten Wert.