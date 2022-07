BA.5 ist mittlerweile in Österreich und anderen europäischen Ländern die dominierende Variante – 75 Prozent aller Coronainfektionen gehen bei uns auf die Omikorn-Subvariante zurück. Im Vergleich zu BA.1 und BA.2 weist BA.5 deutliche Veränderungen der Virus-Eigenschaften auf. Sol soll die neue Variante etwa deutlich ansteckender sein.

Die Symptome bei BA.5 ähneln zunehmend der einer Grippe oder Erkältung. Der britische Epidemiologe Tim Spector warnt deshalb vor Verwechslungen: „Viele Menschen meinen, sie seien nur erkältet und dass es sich nicht wie Covid anfühlt“, so der Experte. Dabei sei es derzeit in Großbritannien doppelt so wahrscheinlich, Corona zu haben als eine klassische Erkältung.

Twice as many covid cases as common colds currently- the ratio has never been so high. Symptoms much the same except generally more fatigue and sore throat - so best to assume it’s Covid! Hopefully this wave will be over soon pic.twitter.com/aUyghCknCu