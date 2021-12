Experte Foitik fordert Maskenpflicht in Innenräumen

Er beschreibt die Notwendigkeit von strengen Maßnahmen um der Ausbreitung der neuen Corona-Variante entgegenzutreten.

Wien. Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, twitterte seine "Ad hoc To-do-Liste" bezüglich Omikron. Darin beschreibt er die Notwendigkeit von strengen Maßnahmen um der Ausbreitung der neuen Corona-Variante entgegenzutreten.

Um die Corona-Ausbreitung einzudämmen, fordert Foitik erneut eine Maskenpflicht in Innenräumen. Auch Veranstaltungen sollen nur mit Masken besucht werden dürfen. Außerdem schlägt er einen Grenzwert vor, die einen Lockdown "automatisch einleiten" sollten – zum Beispiel eine Inzidenz von 800.

Weitere Maßnahmen-Vorschläge

Foitik zählt weitere Maßnahmen auf: In Schulen etwa bräuchte es Lüftungskonzepte; 2G plus müsse so weit wie möglich umgesetzt werden (auch geimpfte Personen müssten Test vorweisen).

"Selbst im Best-Case-Szenario sind Herausforderungen gewaltig: Alleine, wenn zu viele Menschen gleichzeitig nicht arbeiten können, weil sie infiziert zuhause bleiben müssen", schreibt der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes. Foitik zufolge könnte das 30 Prozent aller Arbeitnehmer betreffen.