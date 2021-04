FPÖ-Haimbuchner durfte Spital wieder verlassen

Der 42-jährige Landesparteichef kann Ostern im Kreis seiner Familie feiern.

Der an Covid-19 erkrankte oberösterreichische FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner durfte das Krankenhaus in Wels nach 14 Tagen – davon 8 Tage auf der Intensivstation – am Donnerstag wieder verlassen. „Ich bin dankbar, dass ich den Weg zurück ins Leben antreten darf“, schildert der 42-Jährige auf Facebook.

„Mein schwerer Krankheitsverlauf hat mich bestätigt, dieses Virus sehr ernst zu nehmen und Schutzmaßnahmen eigenverantwortlich richtig zu treffen“, so Haimbuchner weiter. Der FPÖ-Chef bedankt sich bei den Ärzten am Linzer Kepler-Uniklinikum: „Die hervorragende Betreuung auf der Lungenklinik von Primar Lamprecht war entscheidend für meine Genesung!“

"Bemerkenswert positive Entwicklung"

Am 18. März hatte sich der 42-Jährige auf Anraten seines Arztes ins Krankenhaus begeben, am Abend wurde er auf die Intensivstation verlegt. Dort wurde er künstlich beatmet. Nun hat sich sein Gesundheitszustand offenbar gebessert.



Auf der Facebook-Seite des Politikers hat das Social Media Team der Partei am Sonntag eine optimistische Botschaft gepostet. "Liebe Freunde von Manfred, in Absprache mit dem engsten Familienkreis können wir euch heute mitteilen, dass es eine erste echte Hoffnung gibt", hieß es. "Es ist eine bemerkenswert positive Entwicklung des Krankheitsverlaufs eingetreten: Manfred muss derzeit nicht mehr künstlich beatmet werden und konnte bereits von der Intensivstation auf die Normalstation wechseln."