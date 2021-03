Haimbuchner: Zustand "stabil"

Manfred Haimbuchner leidet an einem schweren Krankheitsverlauf.

Linz. Am Wochenende hörte man noch aus dem Umfeld des OÖ-FPÖ-Chefs Manfred Haimbuchner ­Besorgniserregendes: Der oberösterreichische FPÖ-Chef wurde wegen seiner Corona-Erkrankung zuerst auf die Intensivstation des Linzer Klinikums verlegt und musste später sogar intubiert werden. Sein Verlauf sei schwerer als angenommen. Und das, obwohl der 42-Jährige ohne Vorerkrankungen nicht als Risiko-Patient gilt.



Stabil. Am Sonntag verhängte seine Familie sogar eine Art Nachrichtensperre – was weiter für Spekulationen sorgte, wie schlecht es um Haimbuchner wirklich steht.

Am Montag ließ nun sein Sprecher ausrichten und entwarnte: „Sein Gesundheitszustand ist stabil!“ Der stellvertretende Landeshauptmann von Oberösterreich werde aber weiterhin auf der Intensiv-Station medizinisch versorgt.



Wann er das Klinikum verlassen könne, war auch noch unklar.