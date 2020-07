Frau steckte bei Fahrt mit Lift 70 Personen an

Bei einer einzigen Liftfahrt steckte eine Frau aus den USA 70 andere Hausbewohner an. Sie selbst wies keine Symptome auf.

Wie gefährlich schnell sich das Virus auf kleinstem Raum ausbreitet, zeigt dieser Fall aus den USA: Eine Frau war aus ihrem Urlaub in China zurückgekehrt, wo sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Zurück in ihrer Heimat begab sie sich wie angefordert in Selbstisolation - sie merkte jedoch nichts von ihrer Infektion, da die Erkrankung symptomlos verlief.

Während ihrer Quarantäne infizierte sie jedoch bei einer Fahrt mit dem Aufzug 70 Hausbewohner, wie nun eine Antikörper-Studie ergab. Die Übertragung sei über Oberflächen im Aufzug erfolgt, die die Erkrankte berührt hatte.