Gebt uns auch endlich einen 'Freedom Day'

Das sagt ÖSTERREICH - ein Kommentar von Niki Fellner.

Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint erreicht zu sein. Bei den Neuinfektionen gibt es seit Tagen eine Seitwärts-Bewegung (wenngleich weiter auf hohem ­Niveau) und alle Experten rechnen bereits in dieser ­Woche mit einem Rückgang der Zahlen.



Rund um uns macht ein Land nach dem anderen wieder auf: von Dänemark über die Schweiz bis Spanien. Fast überall werden derzeit die ­Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Auch unsere Regierung sollte sich endlich ein Herz nehmen und zumindest ansagen, wann wir wieder aufsperren. Dass das nicht morgen sein wird, ist klar. Aber es braucht einen klaren Öffnungs-Horizont. Für die Kultur-Branche, die Veranstaltungen, Sport-Events und die Nachtgastro. Selbst die Gecko-Komission ist mittlerweile der Meinung, dass man Corona wie eine Grippe „monitoren“ kann.



Die meisten Landeshauptleute haben längst überrissen, dass die Stimmung in der Bevölkerung gekippt ist. Sie drängen völlig zu Recht auf weitere Lockerungen.

Boris Johnson hat in Großbritannien Ende Jänner einen „Freedom Day“ ausgerufen. Wenn Kanzler Nehammer mutig ist, dann sagt er für den März – zur Not auch gegen den Willen seines Gesundheitsministers Mückstein – einen „Freedom Day“ für Österreich an. Gut möglich, dass wir im Herbst wieder nachschärfen müssen, wenn die Zahlen erneut steigen. Aber bis dahin braucht es endlich ­Corona-Freiheit!