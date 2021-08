Hier kommt das Virus aus dem Urlaub

Die Urlaubs-Rückreise ist am Höhepunkt: große Gefahr sind „importierte“ Corona-Fälle.

. Das Ende der Ferien als Corona-Turbo. Die Zahlen in Österreich steigen exponentiell. Einen großen Teil der neuen Covid-Fälle importieren wir aus unseren Urlaubs-Destinationen. ÖSTERREICH hat die internen Analysen der AGES durchforstet.Importiert. In der letzten Woche (das sind die aktuellsten verfügbaren Daten) gab es insgesamt in Österreich 8.113 neue Corona-Fälle. Davon hatten 3.214 ihren Ursprung im Ausland. Das sind knapp 40%!