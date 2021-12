× Impf-Check: So steht es bei Berufen

Eine neue Studie zeigt den Impfschutz innerhalb der heimischen Berufsgruppen.

Wien. Am Dienstag präsentierten Neo-Bildungsminister Martin Polaschek und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein neue Statistiken zum Impfschutz im Land. Je ­höher der Bildungsgrad, umso höher die Impfquote, ist eine der wesentlichen Erkenntnisse. Aber auch die Berufsgruppen unterscheiden sich stark.

Berufe. Spitzenreiter ist der Bereich Information und Kommunikation: 86 % dieser Gruppe sind geimpft oder genesen und zusätzlich geimpft. Erschreckend: Ärzte, Krankenschwestern und generell Gesundheitsberufe finden sich mit 78 % Impfschutz nur an siebenter Stelle wieder. Mit Abstand am geringsten ist die Impfquote im Baubereich: Dort weisen nur 65 % der Mitarbeiter einen Impfschutz auf.

Handel & Gastronomie. In Geschäfte und Lokale darf man derzeit nur noch mit 2-G-Nachweis. Bei den Mitarbeitern dieser Gruppen gibt es allerdings noch großen Nachholbedarf: Im Handel sind satte 23 % weder geimpft noch genesen, damit liegt man am viertletzten Platz. Auch in der Gastronomie sieht es nicht viel besser aus: 21 % der Kellner, Köche & Co. haben keinen Impfschutz. Wie gefährlich das für Gäste und Betriebe sein kann, hat man beim erneuten Corona-Alarm im Ischgler Kitzloch gesehen. Der coronapositive Keller war ebenfalls nicht gegen Corona geimpft.