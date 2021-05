Impf-Plan: Wer jetzt noch drankommt

Ende Sommer sollte jeder seine Impfung haben, der es will – auch unter 16-Jährige.

Wien. Während die EU-Arzneimittelagentur EMA den BT-Pfizer-Impfstoff schon für Jugendliche von 12 bis 16 freigegeben hat, ist man in Österreich noch nicht ganz so weit. Wien etwa hat letzte Woche die

Altersgruppen ab 55 ganz geöffnet – dazu gibt es allerdings „Spezialgruppen“ wie Handels- oder Gastroangestellte. In Wien werden auch Obdachlose geimpft. Die Bundesministerien starten am Montag mit den Impfungen – bei der Gelegenheit wird auch Umweltministerin Leonore Gewessler geimpft werden. Die Regierung hat zwar die Alterspriorisierung bei Hausärzten bereits aufgehoben – bis auf NÖ sind die Länder damit aber noch nicht gefolgt.

Im Juni (Salzburg) spätesten aber im Juli soll mit den Jungen unter 16 begonnen werden. Gesundheitsminister Mückstein will sie bis

August geimpft haben – das wäre wichtig, denn Junge verbreiten das Virus stark.