Schwangere Frauen, werdende Eltern – sie alle stellen sich die Frage: Schützt die Corona-Impfung auch das Ungeborene?

Die Corona-Impfung ist in aller Munde, sie weckt Hoffnung auf Normalität und auf ein Ende der Pandemie. Gleichzeitig häufen sich aber auch Fragen über Fragen: Welcher Impfstoff ist der Beste? Wirkt die Impfung auch bei Mutationen? Und: Sind Neugeborene immun gegen Covid 19, sofern deren Eltern geimpft sind?

Kein automatischer Schutz

Wer jetzt glaubt, Neugeborene seien automatisch immun gegen das Coronavirus, irrt. Das immunologische Gedächtnis wird nicht weitervererbt, ebenso wenig wie die Erfahrungen des Immunsystems. Diese muss sich jeder Körper selbst aneignen. Der Fötus verfügt somit nicht über Antikörper, nur weil die Mutter geimpft ist.

Anfangsschutz

Allerdings – und das ist das Positive – gibt es für die Neugeborenen einen Anfangsschutz in Form sogenannter „Leih-Antikörper“. Mit der Geburt bekommt das Kind Antikörper von der Mutter mit und ist für die ersten drei Lebensmonate geschützt. Sollte die Mutter bereits den Impfstoff erhalten haben, verfügt auch das Kind über Antikörper gegen Covid 19. Allerdings nur für die Anfangsphase des Lebens – die ersten drei Monate.



Eigener Aufbau

In diesen ersten drei Lebensmonaten ist das Immunsystem der Neugeborenen noch nicht reif. Deshalb benötigen sie den Schutz der Mutter. Nach drei Monaten muss das Kind eigene Antikörper bilden und selbstständig ein eigenes immunologisches Gedächtnis aufbauen. In dieser Phase werden auch meist die ersten Impfungen gegen Kinderkrankheiten in Anspruch genommen.