Inzidenz über 300: Das sind die schlimmsten Bezirke Österreichs

In diesen Bezirken explodieren derzeit die Corona-Zahlen.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter. Am Dienstag wurden 1.696 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz stieg auf 160.



Deutlich mehr Patienten müssen in den Krankenhäusern behandelt werden: 200 Menschen werden derzeit auf Intensivstationen betreut, 605 auf den Normtalstationen.



Die Corona-Lage ist regional weiterhin unterschiedlich. Wo sich die Corona-Hotspots befinden, lesen Sie mit oe24plus.