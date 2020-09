Die Kommission hat 53 Auskunftspersonen angehört.

Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. wird am 12. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck ihren Bericht präsentierten. Dies gab das Gremium am Montag bekannt. In insgesamt vier mehrtägigen Sitzungen hat man 53 Auskunftspersonen angehört, teilte die Kommission mit, die unter dem Vorsitz des ehemaligen OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer steht.

Da die Kommission eine möglichst breite Informationsbasis anstrebte, seien unter anderem Touristiker, Seilbahnverantwortliche, Personen, die mit Covid-19 infiziert waren, ein Fernsehjournalist, ein Vertreter des Verbraucherschutzvereins, Ärzte und Wissenschafter, Vertreter der Wirtschaft und die Verantwortungsträger der Bezirke, des Landes und des Bundes angehört worden. Die Befragten hätten umfassend Auskunft gegeben.

Die Anhörungen wurde mittels Tonträger in insgesamt 40 Stunden und 55 Minuten auf 703 Seiten protokolliert. Die Kooperation des Landes betreffend die Vorlage von Unterlagen und die Zurverfügungstellung von Ressourcen, wie Videokonferenzeinrichtungen, sei ausgezeichnet gewesen, hieß es seitens der Kommission. Rund 5.800 Seiten an verschiedensten Unterlagen seien demnach durchgesehen worden.