Jetzt kommt der Ansturm auf die Geschäfte

Vor dem Oster-Lockdown werden vor allem im Osten Österreichs wieder Shops und Baumärkte gestürmt. Vom Ansturm am stärksten betroffen sind die Baumärkte.

Die bevorstehende Oster-Ruhe beginnt so gar nicht ruhig: Denn bevor die Shops schließen, scheinen die Ost-Österreicher noch mal so richtig zu hamstern. Der Lokalaugenschein zeigt: In den Supermärkten sind die Regale teils leer. Vor allem haltbare Lebensmittel und Konserven werden vermehrt gekauft. Vor den Kassen bilden sich lange Schlangen.

Besonders großer Andrang herrscht bei den Baumärkten. Der Lokalaugenschein zeigt: In den Tagen vor Gründonnerstag sind die Parkplätze bereits am Vormittag voll.

Kommt Lockdown für alle?

Die Experten empfehlen bereits allen – manche nehmen noch Vorarlberg aus – dass die übrigen Bundesländer der „Osterruhe“ der Ostregion folgen. In Oberösterreich finden darüber bereits Beratungen statt. Deren Spitalsärtre empfehlen es ebenfalls dringend.

Anschober folgt dem Rat der Experten. Kurz wollte zuletzt nur einen Lockdown im Osten und den nur kurz, so wie Mikl-Leitner. Er dürfte aber am Montag allen Bundesländern raten, zumindest eine Woche E-Learning nach den Osterferien zu machen.