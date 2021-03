Lockdown-Hammer: Shopping-Verbot für Wiener in Niederösterreich

Der Oster-Lockdown in Wien wird mit „flankierenden Maßnahmen“ verschärft.

Wien. Michael Ludwig will um jeden Preis vermeiden, dass in den allernächsten Tagen Ärzte entscheiden müssen, welcher Intensivpatient beatmet wird – und welcher dem Tod geweiht ist.



Klingt dramatisch? Ist aber schon sehr, sehr nahe an der Realität etwa in einigen NÖ-Krisenregionen, wo Intensivpatienten nach Wien ausgeflogen werden mussten, weil sie nicht mehr behandelt werden konnten.



Genau deshalb will Ludwig den ohnehin schon scharfen Lockdown zu Ostern jetzt noch weiter verschärfen:



