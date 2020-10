Jetzt muss auch Wien Operationen verschieben

Die Lage in Österreichs Spitälern spitzt sich weiter zu. Nachdem Oberösterreich gestern als erstes Bundesland verkündete, geplante Eingriffe wieder verschieben zu müssen, werden nun ähnliche Pläne aus Wien bekannt.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sagte im Ö1-Morgenjournal, dass man auch in der Hauptstadt Operationen verschieben müsse. „Es war immer klar, dass in dieser Gesundheitskrise andere Erkrankungsbehandlungen zurückgeschraubt werden müssen“, so der SPÖ-Politiker. „Das betrifft natürlich nicht die lebenswichtigen Behandlungen wie etwa die Onkologie“. Man werde aber „verschiebbare Eingriffe verschieben müssen, damit wir Platz für Covid-Patienten haben", so Hacker. Der Stadtrat geht davon aus, dass dies in wenigen Tagen in ganz Österreich der Fall sein werde.

Spitäler gehen Intensiv-Betten aus

Am Nationalfeiertag warnte Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Die Ultima-Maßnahme ist ein zweiter Lockdown." Dieser werde dann nötig, wenn die Intensivmedizin wegen Coronafällen überlastet ist.

"Zuspitzen". Am Dienstag warnte auch das Büro des grünen Gesundheitsministers Rudolf Anschober: "Entwickeln sich diese (Anm.: Infektionszahlen) weiterhin so dynamisch wie in der vergangenen Woche , dann kann sich die Situation rasch zuspitzen."

Wenig Platz. Experten erklären: Unter Normalbedingungen, also ohne Corona, sind 85 bis 90 %der Intensivbetten ausgelastet. So viele stehen für Covid-Notfälle also gar nicht zur Verfügung.