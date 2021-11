Kickl kündigt auf Facebook Comeback an

Auf Facebook äußert sich der FPÖ-Chef auch über die Spitals-Gerüchte.

Seit über einer Woche befindet sich der FPÖ-Obmann in Quarantäne. Auf Facebook nahm Herbert Kickl nun zum Gerücht Stellung,er habe im Spital gegen Corona behandelt werden müssen. "Keiner von uns war zu irgendeinem Zeitpunkt im Spital bzw. auf einer Intensivstation, wie es verbreitet wurde. Nein, meine Frau hat auch keine Vergiftung erlitten, wie es von anonymen Feiglingen ebenso in Umlauf gebracht wurde", so Kickl im aktuellen Facebook-Posting.

Comeback angekündigt

Zudem zeigt sich Kickl davon überzeugt, in Kürze auf die politische Bühne zurückzukehren. "Ich bin in Kürze zurück aus der Quarantäne! Voller Tatendrang und Motivation, um den Irrsinn der Regierung Seite an Seite mit Euch zu bekämpfen und Schallenberg, Mückstein und Co. das Handwerk zu legen", so der Politiker abschließend.