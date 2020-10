Kindergarten-Cluster weitete sich auf Altersheim aus

Drei Mitarbeiter und eine Bewohnerin im Heim in Völkermarkt wurden positiv getestet.

Der Corona-Cluster rund um zwei Kindergärten im Bezirk Völkermarkt hat sich ausgeweitet, wie der Landespressedienst Kärnten am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Demnach ist im Bezirk nun auch ein Altersheim betroffen. Dort wurden drei Mitarbeiter und eine Bewohnerin positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Es wurden bereits 16 Kontaktpersonen der Kategorie 1 ausgeforscht. Sie wurden abgesondert und werden getestet.



Die Neuinfektionen können laut dem Landespressedienst in einen Zusammenhang mit dem Kindergarten Globasnitz gebracht werden. Damit steigt die Zahl der beiden Cluster rund um zwei Kindergärten im Bezirk Völkermarkt auf 55 Betroffene an. Der zuständige Amtsarzt habe eine Umgebungsuntersuchung bei 15 Mitarbeitern und 25 Bewohnern des betroffenen Heims im Bezirk Völkermarkt angeordnet.



Anfang Oktober war eine Kindergärtnerin in Globasnitz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit Gallizien war zwei Tage später noch ein zweiter Kindergarten im Bezirk vom Coronavirus betroffen und die Zahl der Positiv Getesteten auf über 50 Personen angewachsen. Die Corona-Ampel im Bezirk ist mittlerweile auf Orange geschaltet.