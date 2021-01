Krimi um Lockdown-Öffnung

Die Regierung debattiert heute mit Sozialpartnern und Ländern. Angst vor Mutation.

Wien. Die Neuinfektionen bleiben in Österreich trotz zugesperrter Geschäfte, Lokale und gewisse Ausgangsbeschränkungen weiter zu hoch. Auch die Situation in den Intensivstationen ist nach wie vor alles andere als entspannt. Und dazu gesellt sich die Angst vor der britischen Mutation B.1.1.7, die in Österreich freilich auch bereits angekommen ist und das Coronavirus weit ansteckender gemacht hat.