In welchen Staaten ist es derzeit am sichersten? Wie schlägt sich Österreich?

Kaum ein Land hat derzeit nicht unter der globalen Covid-19-Pandemie zu leiden. Weltweit treffen die Regierungen aber sehr unterschiedliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus. So traf beispielsweise Schweden lange nur wenige Maßnahmen, während die meisten mitteleuropäischen Staaten auf harte Lockdowns setzten. Israel hat bereits fast 40 Prozent der Bevölkerung geimpft, während ehemalige Musterschüler wie Neuseeland noch keine einzige Dosis verabreicht haben.

Welcher Staat geht den besten Weg und wo ist es derzeit am sichersten? Wo steht Österreich? Ein umfangreiches Länder-Ranking hat Antworten.

Das Bloomberg-Corona-Ranking

Das amerikanische Nachrichtenunternehmen Bloomberg veröffentlichte Statistiken, die die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen von 53 Ländern analysieren sollen. Dafür betrachtete man unter anderem Durchimpfungsraten, Fallzahlen, ökonomische Erschütterungen sowie die Zahl derer, die an oder mit Covid-19 verstorben sind.

Klare Sieger

Das Ergebnis: Neuseeland führt das Bloomberg-Ranking den dritten Monat in Folge an. Das Land punktet mit geschlossenen Grenzen, vier Impfstoff-Verträgen und extrem niedrigen Fallzahlen. Das milde Wetter unterstützt diesen Trend weiterhin, da sich hier das Virus weniger schnell auszubreiten scheint. Hinter Neuseeland folgen Singapur, Australien und Taiwan. Überraschend an fünfter Stelle liegt China, das – zumindest wenn man offiziellen Stellen Glauben schenkt – niedrige Infektionszahlen und ein starkes ökonomisches Wachstum verzeichnen kann.

Kein Spitzenplatz für Österreich

Österreich liegt in diesem Ranking im unteren Mittelfeld auf Platz 38. Obwohl wir in dieser Tabelle drei Plätze im Vergleich zum Vormonat gutmachen konnten, kann man angesichts des weiterhin vorherrschenden harten Lockdowns und der niedrigen Durchimpfungsraten noch lange nicht von Normalität sprechen. Auch die ökonomischen Folgen werden derzeit als gravierend eingestuft.

Höchste Todeszahlen in den USA

Daher befindet sich Österreich in diesem Ranking sogar noch drei Plätze hinter den USA, die mit 400.000 Toten die mit Abstand höchste Zahl an Sterbefällen verzeichnen muss. Das vom frisch gebackenen US-Präsidenten abgegebene Versprechen, eine neue, umfangreiche Impfaktion zu starten, konnte die USA zu Platz 35 verhelfen.

Das sind die Schlusslichter

Die großen Verlierer im Bloomberg-Ranking sind Tschechien, Kolumbien, Südafrika und Mexiko auf den Plätzen 50-53. Mexiko, dessen Präsident Andres Manuel Lopez Obrador mehrfach die Gefahren des Coronavirus heruntergespielt hatte, hat bereits seit November den letzten Platz inne.

Die gesamte lateinamerikanische Region befindet sich im unteren Teil des Rankings: Hier leben sehr viele Menschen auf sehr engem Raum, was die Verbreitung des Virus begünstigt. Darüber hinaus gibt es in Lateinamerika, aber auch in großen Teilen Afrikas wenig Sozialhilfen und mangelhafte medizinische Versorgung, weswegen die Bevölkerung die Folgen der Corona-Krise weitaus stärker trifft, als in anderen Ländern.