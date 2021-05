Corona-Hotspots: Diesen Bezirken droht jetzt die 'Abriegelung'

In diesen Regionen gibt es in Österreich aktuell die meisten Corona-Neuinfektionen.

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken weiter. Vor allem die Neuinfektionsraten in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland sind zuletzt deutlich zurückgegeangen.



Vorarlberg hat gemäß den Unterlagen der Kommission in der vergangenen Woche hingegen mit Abstand die höchsten Infektionszahlen in Österreich gehabt, Tendenz weiter deutlich steigend.



