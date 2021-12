Landau: 'Kommen gut aus der Krise raus'

Caritas-Präsident Michael Landau hat Hoffnung, dass die Krise bald beigelegt ist.

ÖSTERREICH: Sehen Sie eine Spaltung der Gesellschaft?

Michael Landau: Das Virus greift nicht nur das Immunsystem der Menschen an, sondern schwächt auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das dürfen wir nicht zulassen. Für mich war der Lichterkranz mit mehr als 30.000 Menschen ein Symbol dafür, dass wir in Österreich nach wie vor einen guten Grundwasserspiegel der Solidarität haben.

ÖSTERREICH: Kommen wir aus dieser Krise gut heraus?

LANDAU: Ich bleibe zuversichtlich, dass wir aus dieser Krise gut herauskommen. Der Blick auf Krisen in der Vergangenheit bestärkt mich darin. Und ich bin überzeugt: Wir haben die Fähigkeit, Gegenwart und Zukunft zu gestalten, wenn wir das wollen.

ÖSTERREICH: Viele finden, dass die Impfpflicht für zusätzliche Polarisierung sorgt.

LANDAU: Wir finden uns in ­einer Situation wieder, in der die Impfpflicht sozusagen als Ultima Ratio notwendig geworden ist. Klar ist, dass sich niemand per se eine Impfpflicht wünscht.

ÖSTERREICH: Die Pandemie erzeugt auch mehr Armut. Was wäre jetzt am wichtigsten?

LANDAU: 1,2 Millionen Menschen sind armutsgefährdet, 291.000 davon Kinder. Die Sozialhilfe muss dringend runderneuert werden, und der Familienbonus sollte allen Kindern zugutekommen. Es wäre auch ein guter Zeitpunkt, um eine Kindergrundsicherung anzugehen.