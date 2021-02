Macht neue Corona-Variante Impfstoff unwirksam?

Forscher warnen vor einer neuen Corona-Mutation aus New York.

US-Wissenschaftler zeigen sich besorgt über eine Coronavirus-Variante in New York. Die Mutation B.1.526, die erstmals im November des vergangenen Jahres an der US-Ostküste nachgewiesen wurde, könnte die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher vom California Institute of Technology und der Columbia University.

Die Wissenschaftler haben dafür das genetische Material des Virus untersucht. Dabei fanden sie die Mutation S477N und die E484K-Mutation, die zuvor bereits in der Südafrika-Variante beobachtet wurde. Der Impfstoff von AstraZeneca zeigt bei dieser Mutation eine geringere Wirksamkeit.

„Angesichts der Beteiligung von E484K oder S477N in Verbindung mit der Tatsache, dass die Region New York eine große Immunität gegen die Frühlingswelle aufweist, ist dies definitiv zu beobachten“, so Kristian Andersen zur New York Times. Es bedarf nun aber noch weitere Untersuchungen.

Sorgen auch über Kalifornien-Mutation