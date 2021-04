Mann stahl Corona-Impfstoff

Die Dosen mit dem Wirkstoff der Firma Biontech mussten laut Polizei entsorgt werden.

München. Ein Mann hat drei Spritzen mit Corona-Impfstoff aus einem Münchner Impfzentrum gestohlen. Er habe am Montagnachmittag eine 75-Jährige zu ihrem Impftermin begleitet, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Vor Ort habe der 57-Jährige die vorbereiteten Spritzen an sich genommen und mit ihnen das Impfzentrum verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl. Der Sicherheitsdienst holte den Mann nahe des Impfzentrums ein und übergab ihn der Polizei. Die Kripo ermittelt.

